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سيـــاســة
الحلول البديلة ينظم نقاشا حول سبل تحقيق العدالة الاجتماعية
السبت 17 مارس 2018 07:55 م
ﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍلأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أخر الأخبار
ﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍلأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
كتبت مها أبوودن
ينظم منتدى البحوث الاقتصادية ومشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الثلاثاء المقبل، جلسة نقاشية بعنوان "مساواة الفرصة لتحقيق العدالة الاجتماعية"؛ وذلك لمناقشة تفسيرات ظاهرة اللامساواة في الفرص، وعواقبها وطرق التغلب عليها.
تستضيف الجلسة الدكتور جون رومر أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ييل الأمريكية، كما يدير الحديث الدكتور راجي أسعد أستاذ الاقتصاد الزائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ويعد مشروع الحلول البديلة أحد أهم المشروعات التي أطلقتها الجامعة الأمريكية مؤخرا؛ للبحث عن حلول اقتصادية بديلة تستهدف العدالة الاجتماعية.
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