عمرو بدر يطالب بقرار نقابي رسمي قبل التحقيق مع المصري اليوم

نقابة الصحفيين

رحاب صبحي



طالب عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، صحيفة المصري اليوم بعدم المثول أمام جهة التحقيق بخصوص ما نشرته مؤخرا إلا بعد صدور قرار رسمي



وطالب بدر، الصحفي طارق أمين ،مدير تحرير موقع المصرى اليوم ، برفض المثول أمام أي جهة تحقيق إلا بعد صدور قرار رسمي من مجلس النقابة وبعد مناقشة شاملة للأزمة في أول اجتماع للمجلس .



ورفض بدر التدخل في شؤون الصحفيين من أي جهة.



وكان عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أصدر بياناً أمس الجمعة بخصوص خبر نشرته ببوابة "المصري اليوم" بعنوان "أميرات سعوديات وضعن القصر فى ورطة" وقرر إحالة الواقعة إلى مجلس النقابة تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة



وجاء قرار النقيب بعد أن أحال المجلس الأعلى للإعلام الواقعة إلى النقابة لإعمال شئونها بشأن ما تم نشره ومخالفته للكود الأخلاقي الذى قرره المجلس، وكذلك ميثاق الشرف الصحفي للنقابة.



و أشار عبد المحسن سلامة إلى إيمان نقابة الصحفيين بحرية الرأي والتعبير، وحق الصحفي فى نشر ما لديه من معلومات أو أخبار بشرط تحرى الدقة والمهنية، وعدم الوقوع في أخطاء مهنية أو نشر موضوعات وأخبار قديمة بهدف الإساءة أو النيل من سمعة أي شخص



وكانت صحيفة المصري اليوم أعلنت اليوم السبت، فتح تحقيق داخلي في ملابسات الواقعة، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين.



وشددت المصري اليوم في البيان الصادر اليوم السبت عبر موقعها الإلكتروني على احترامها الكامل للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، وحرصها على القيم المهنية الراسخة التي التزمت بها منذ صدورها قبل خمسة عشر عاماً.



وقبل ساعات، ذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أيضا أن "المادة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لساعات قليلة قد جانبها التوفيق (..) ولم يكن يقصد بها على الإطلاق الإساءة للمملكة العربية السعودية التي نعتز بها حكومة وشعبا".