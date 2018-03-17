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سيـــاســة
اجتماع مصري أوروبي لبحث قضايا عدة بينها الإرهاب
السبت 17 مارس 2018 05:39 م
وزارة الخارجية مصر
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وزارة الخارجية مصر
المال- خاص
عقدت مجموعة اللجان الفرعية المعنية بالاستقرار، والتى تضم اللجنة الفرعية حول العدل والأمن ومجموعة العمل حول الهجرة والشئون الاجتماعية والقنصلية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى اجتماعها بالقاهرة يوم 15 مارس 2018.
وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وسيبيل بيكار القائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبى.
وجاء الاجتماع بالتزامن مع قيام مصر والاتحاد الأوروبى بإطلاق مستوى جديد من التعاون والحوار فى العديد من المجالات طبقا لأولويات المشاركة بينهما للفترة 2017 – 2020.
وأجرى الجانبان حوارا شاملاً وصريحا، شمل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها التعاون القضائى، مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب، الهجرة واللجوء، السياسة والتنمية الاجتماعية، والتعاون القنصلي.
كما أخذ الجانبان علما بآخر التطورات فى جميع هذه الموضوعات وبحثا سبل تدعيم الحوار والتعاون بينهما لما فيه صالح الجانبين.
وأقر الجانبان بأهمية الاستفادة من خبرات الفترة السابقة، معربين عن التزامهما بتدعيم حوارهما وتعاونهما من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة فى التعامل مع جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك والتحديات المشتركة لصالح كل من مصر والاتحاد الأوروبى والمنطقة على وسعها.
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