EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
السيسي: تطوير ميناء شرق بورسعيد سيتطلب أكثر من 80 مليار جنيه
السبت 17 مارس 2018 05:25 م
زيارة السيسي لبورسعيد
أخر الأخبار
زيارة السيسي لبورسعيد
المال- خاص
قام الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بزيارة محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد، والتي تشمل الميناء البحري، والمناطق اللوجيستية والصناعية والسكنية والمزارع السمكية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.
وذكر السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن تنمية ميناء شرق بورسعيد والمناطق المحيطة له يأتي فى إطار عزم الدولة على تحقيق التنمية بسيناء
وأشار إلى أن التكلفة المرتفعة لتطوير الأراضي بتلك المنطقة نتيجة طبيعة التربة هو ما حال دون تنميتها فى السابق
وأوضح أن تطوير ميناء شرق بورسعيد سيتطلب ما يزيد على نحو 80 مليار جنيه
وأشار إلى أن إجمالي ما تم تخصيصه من أموال لحفر قناة السويس الجديدة تم استخدامه أيضاً لتنمية محور القناة بشكل عام بما فى ذلك حفر الانفاق أسفل قناة السويس ثم تنمية وتطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد.
** إنجازات
وفي بداية اللقاء استمع الرئيس إلى كلمة اللواء عادل الغضبان محافظ بروسعيد، والذي استعرض الانجازات التي تمت بالمحافظة على مدار السنوات الماضية سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها القضاء على العشوائيات، وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة للشباب، إلى جانب افتتاح عدد من المصانع الأخري.
كما تطرق المحافظ إلى الجهود الجارية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مختلف المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة، مشيراً إلى اختيار بورسعيد لتكون أول محافظة يُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة خلال الصيف القادم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شاهد عقب ذلك فيلماً تسجيلياً حول جهود تنمية محافظة بورسعيد والمشروعات العديدة الجاري تنفيذها هناك.
** الأهمية الاستراتيجية
وتحدث الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالقناة، مستعرضا الأهمية الاستراتيجية لميناء شرق بورسعيد بالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى موقع الميناء الاستراتيجي وما يتبعه من مناطق لوجيستية وصناعية وسكنية ستخدم مشروع التنمية بمنطقة القناة.
وأوضح الفريق مميش أنه من المخطط أن يصبح ميناء شرق بورسعيد من أكبر الموانئ المحورية والمتخصصة فى تداول الحاويات، وذلك لتعظيم الاستفادة من عبور نحو 10% من التجارة العالمية و25% من الحاويات بالعالم لقناة السويس، منوهاً إلى حرص الهيئة على تشغيل الميناء وفقاً لأسعار تنافسية جاذبة للسفن.
كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس الجهود الجارية لتطوير مشروع التنمية بمحور قناة السويس وما تم تنفيذه من تكليفات، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي الراهن لميناء شرق بورسعيد والمناطق اللوجيستية والصناعية التابعة له
ولفت إلى أنه جاري بالفعل تطوير ما يزيد عن نصف المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية، والتي ستضم المنطقة الصناعية الروسية.
كما تناول اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بمنطقة قناة السويس، بما في ذلك الأرصفة البحرية الخاصة بميناء شرق بورسعيد والانفاق التي يتم حفرها أسفل القناة
وأشار إلى مساهمة الارتقاء بالبنية التحتية في جذب مزيد من المستثمرين.
كما أوضح رئيس الهيئة الهندسية أن طبيعة التربة الطينية الرخوة بمنطقة شرق بروسعيد تستلزم معالجتها بشكل خاص، وهو ما يرفع تكلفة تجهيز الأرض بتلك المنطقة لتصل إلى ما يزيد على نحو 1000 جنيه للمتر.
وقام الرئيس عقب ذلك بجولة تفقدية بمواقع العمل والإنشاءات المختلفة بمنطقة ميناء شرق بورسعيد، حيث استمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي للرصيف البحري للميناء، وصافح العاملين بالمشروع.
وتفقد الرئيس كذلك المبني الإداري الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ثم استمع الرئيس إلى شرح للموقف التنفيذي لمشروعات الاستزراع السمكي الجاري إنشاؤها بتلك المنطقة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا