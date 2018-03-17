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سيـــاســة
الوطنية للانتخابات: نسب التصويت بالخارج مرضية
السبت 17 مارس 2018 04:52 م
المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات
أخر الأخبار
المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات
أحمد صبرى
قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، إن نسب التصويت اليوم كانت جيدة ومرضية لليوم الثانى للتصويت فى الخارج مثل الأمس مؤكدا أنه من الممكن أن تقرر الهيئة مد وقت التصويت إذا دعت الحاجة لذلك .
وأضاف فى مؤتمر صحفي للهيئة إلى أن التصويت يجرى الآن فى 122 مركزا انتخابيا كما أن دبى وجدة والكويت هى أكثر اللجان كثافة على التصويت.
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