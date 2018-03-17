الوطنية للانتخابات: نسب التصويت بالخارج مرضية

المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

أحمد صبرى



قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، إن نسب التصويت اليوم كانت جيدة ومرضية لليوم الثانى للتصويت فى الخارج مثل الأمس مؤكدا أنه من الممكن أن تقرر الهيئة مد وقت التصويت إذا دعت الحاجة لذلك .



وأضاف فى مؤتمر صحفي للهيئة إلى أن التصويت يجرى الآن فى 122 مركزا انتخابيا كما أن دبى وجدة والكويت هى أكثر اللجان كثافة على التصويت.