اتحاد المستثمرين يجتمع مع نقيب المهندسين لبحث التعاون

اتحاد المستثمرين

أحمد اللاهونى :



يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، مع نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، المهندس هاني ضاحي.



وأعلن الاتحاد اليوم، أن اللقاء يستهدف بحث سبل التعاون المشترك بين جمعيات المستثمرين ونقابة المهندسين في شتى المجالات .



ومؤخرا، اختار المهندسون نقيبا جديدا لهم هو المهندس هاني ضاحي

