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اقتصاد وأسواق
دالتكس: قرار روسيا بشأن البطاطس المصرية جرس إنذار
السبت 17 مارس 2018 03:38 م
البطاطس
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البطاطس
الصاوي أحمد
أكد هشام النجار نائب رئيس شركة الوادي للتنمية الزراعية- دالتكس -أن قرار روسيا بحظر استيراد البطاطس من منطقتين في مصر هو "إنذار مبكر"
وقال هذا القرار "لحثنا علي ضبط منظومة التصدير الخاصة بالمحصول، مع وجود تأثير نسبي ونفسي علي سمعة الصادرات الزراعية ولكن التأثير المادي محدود".
و أكد النجار في تصريحات خاصة لـ "المال" أن روسيا تعتبر السوق الكبري المستوردة البطاطس وأي مشكلة معها يتسبب في انهيار زراعته خاصة مع تراجع السعر المحلي له فضلا عن الثوم والبصل .
وكشف النجار أن صادرات البطاطس عموما جيدة ولكنها أقل من العام الماضي نتيجة وجود منافسة كبيرة من الأسواق القريبة من اوربا وأيضا زيادة إنتاج دول اوربا وروسيا من المحصول خلال الموسم الجاري حيث تتراجع معدلات التصدير حاليا مقارنة مع العام الماضي.
وكانت روسيا قد أعلنت الخميس الماضي وقف استيراد البطاطس المصرية من منطقتين في البحيرةوالمنيا بسبب اكتشاف مرض العفن البني في الثمار.
بينما قلل محسن البلتاجي رئيس جمعية منتجي ومصدري الحاصلات البستانية-هيا-من القرار الروسي بحظر إستيراد البطاطس من منطقتين مصريتين ،مؤكدا علي أهمية البطاطس المصرية في التصدير مؤكدا أن السوق الروسية هي من أكبر مستوردي البطاطس.
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