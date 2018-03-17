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سيــارات
10 % نموًا مرتقبًا بمبيعات أودى العالمية بنهاية 2018
السبت 17 مارس 2018 03:27 م
مبيعات أودى العالمية
أخر الأخبار
مبيعات أودى العالمية
شريف عيسى
تخطط أودى العالمية لزيادة أداء مبيعاتها، بنهاية العام الجارى، بنسبة تصل إلى 10%، خلال العام الجارى، مقارنة بمعدلات مبيعات العام الماضى، والتى تمكنت فيه العلامة الألمانية من بيع 1.9 مليون سيارة.
وأشار أحمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، إلى أن الطفرة فى أداء مبيعات العلامة التجارية عالميًا يأتى فى الوقت الذى طرحت فيه عدد من الطرازات الجديدة، من بينها A7 سبورت باك، وA8، وQ8، والطرازات الكهربية، ومن المتوقع تحقيق طفرة كبيرة فى أداء مبيعات أودى سواء على الساحة العالمية أو المحلية.
وبين أن الخطة المستقبلية لأودى العالمية تستهدف طرح ما يقرب من 20 طرازاً جديداً للمرة الأولى على الساحة العالمية بحلول 2020، ضم خطتها للاستحواذ على أكبر حصة سوقية فى مبيعات العلامات الفاخرة على الساحة العالمية.
كان تقرير صادر عن أودى، قد أعلن عن ارتفاع مبيعاتها على مدار الشهرين الأولين من العام الجارى بـ 12.4%، بإجمالى 280 ألف سيارة، مقارنة بمعدلات مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى بلغت 249 ألف وحدة.
ويعود النمو فى مبيعات أودى إلى الطفرة فى أداءها فى السوق الصينية بـ 22.4%، وأمريكا الشمالية بـ 13.1%، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الطرازات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، والتى ارتفعت مبيعاتها بـ 37%.
وتعد Q2، وQ5 من أكثر الطرازات نمواً فى الطلب عليها من طرازات العلامة الألمانية، وقفزت معدلات مبيعات الأولى بـ 38.9%، أما Q5 فنمت مبيعاتها بـ 26.8%.
وتوقع التقرير المزيد من النمو بالتزامن مع كشف النقاب عن A6 الجديدة، والتى عرضت للمرة الأولى على الساحة العالمية خلال معرض جنيف للسيارات، الذى انطلقت فعالياته فى الثامن من مارس الجارى.
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