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اقتصاد وأسواق
الوادي للتنمية: 3 محاصيل حققت خسائر للمزارعين الموسم الجاري
السبت 17 مارس 2018 03:19 م
الشركة الدولية للمحاصيل
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الشركة الدولية للمحاصيل
الصاوي أحمد
أكد هشام النجار نائب رئيس شركة الوادي للتنمية الزراعية-دالتكس- أن 3 محاصيل كبدت المزارعين خسائر كبيرة هي البطاطس والبصل والثوم نتيجة تراجع السعر عن المعدلات الطبيعية والمناسبة التي تغطي التكلفة.
وأوضح النجار أن أسعار هذه المحاصيل الثلاثة متدنية جدا، مرجعا السبب إلى زيادة المساحات المزروعة منها دون وجود استهلاك كافٍ في المقابل حتي مع وجود تراجع وانهيار في أسعارها .
ويتم بيع فدان الثوم بالكامل بـ 12 ألف جنيه وطن البصل الواحد بـ 800جنيه لأعلى سعر، بينما يبلغ سعر كيلو البطاطس في الجملة جنيه ونصف وفي المزرعة جنيه فقط.
ومن جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن حجم خسائر الفدان من هذة المحاصيل تتراوح بين 2000 جنيه إلى 8000 جنيه بسبب تراجع السعر المحلي لها.
وسجل سعر الثوم الجديد انهيارا الموسم الجاري منخفضا لـ 2.5جنيه فقط.
وطالب نقيب الفلاحين بضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية علي محاصيل الخضراوات والفاكهة أسوة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن وتطبيق مواد الدستور التي تلزم الدولة بتسويق المنتجات مع هامش ربح مناسب .
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