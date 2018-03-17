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طاقة
شاكر يناقش موازنة 4 شركات توزيع.. الإثنين
السبت 17 مارس 2018 03:13 م
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
عمر سالم
يناقش الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإثنين المقبل، الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، لـ4 شركات توزيع، وهي: "مصر العليا، الإسكندرية، البحيرة، جنوب القاهرة".
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ"المال"، عن قيام رؤساء الشركات بعرض كافة مشروعات الشركة والخطة المستقبلية والطموحة لها في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى احتياجات الشركة المالية، مؤكداً على أهمية التطوير والتحديث المستمر لمشروعات شركات التوزيع، حتى تتحسن الخدمة المقدمة.
وأشارت المصادر، إلى أن وزير الكهرباء سيناقش الموقف التنفيذى لمشروعات التحديث والتطوير بشبكات التوزيع ومراكز التحكم التي ستنشأ في إطار الخطة التي ستنتهي في 2021.
الكهرباء
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