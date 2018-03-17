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سيـــاســة
بلاغ ضد الكاتب اليمنى الغبارى بتهمة ازدراء الأديان
السبت 17 مارس 2018 03:09 م
مشيخة الأزهر
أخر الأخبار
مشيخة الأزهر
نجوى عبد العزيز
تقدم أشرف ماضى، عضو نقابة الأشراف، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب اليمنى سام الغبارى، ودار نشر مكتبة مدبولى، لاتهماهما بازدراء الدين الإسلامى والإساءة للرسول الكريم فى كتاب "اليمن بلدى انا".
وقال ماضي، فى بلاغه الذى يحمل الرقم 3268 لسنة 2018 عرائض النائب العام، إن الكاتب المشكو فى حقه أساء للرسول الكريم وآل البيت فى عدة مواضع بالكتاب، فى صفحات "133/129، 127، 184".
وجاء فى البلاغ أن الناشر تهجم على مصر ومشيخة الأزهر الشريف فى أسلوب ساخر لزرع الفتنة بين مسلمى مصر والسعودية، والكتاب يطبع ويوزع فى مصر حتى تاريخ تقديم البلاغ.
جامعة الأزهر
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