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بورصة وشركات
السويدي إليكتريك يصعد 21% خلال أسبوع
السبت 17 مارس 2018 02:53 م
شركة السويدي إلكتريك
أخر الأخبار
شركة السويدي إلكتريك
أسماء السيد
سجل سهم "السويدي إليكتريك"، صعودًا كبيرًا، خلال اﻷسبوع الماضي، بنسبة بلغت 21% ليصعد من منطقة 171.63 جنيه حتى 208.62 جنيه.
يُذكر أن السهم سجل مستويات تاريخية خلال الجلسات المنقضية، قاد بها حركة المؤشر الرئيسي لأعلى مستويات الـ17000 نقطة، ووصل بجلسة الأربعاء الماضي لمستوى 231 جنيهًا، أعلى مستوى له منذ اﻹدراج ليتقهقر بعدها عند المستويات الحالية.
يُذكر أن "السويدي إليكتريك"، أعلنت، الثلاثاء الماضي عن توقيع عقد مشروع إنشاء محطة محولات بالعاصمة الإدارية بقدرة 500 ك . ف بنظام المفتاح، بقيمة 1.23 مليار جنيه.
وأوضحت أن شركتها التابعة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع فازت بممارسة أعمال إنشاء المحطة، لافتة إلى أنه من المقرر تسليم المشروع في ديسمبر 2018.
يُشار إلى أن السويدي اليكتريك تمتلك 99.8% من شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع.
وحققت الشركة أرباحاً خلال العام المنقضي بلغت 6.4 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في 2016، وزادت إيراداتها خلال العام ذاته لتصل إلى 42.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 24.6 مليار جنيه بعام 2016.
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