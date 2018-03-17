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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج الانتخابات_الرئاسية_2018 يتصدر تويتر
السبت 17 مارس 2018 02:33 م
هاشتاج
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هاشتاج
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج الانتخابات_الرئاسية_2018، المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، ليعزز صدارته بـ32 ألف تغريدة، ضمت مناقشات عن الانتخابات.
وبدأت السفارات المصرية والقنصليات فى استقبال الناخبين منذ أمس، وتستمر حتى غد الأحد فى الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى.
ورغم تصدر الهاشتاج إلا أن هناك هاشتاجات أخرى تصدرت مراكز متقدمة تخص الانتخابات، مثل هاشتاج انتخابات الرئاسة الذى تصدر المركز الرابع، وهاشتاج إقبال المصريين" بالمركز السابع، و"القنصلية المصرية"، و"السفارة المصرية" بالمركزين التاسع والحادى عشر.
وانقسم المغردون لفريقين، إحدهما مؤيد للنزول للانتخابات، وينشر صور الصفوف فى السفارات، بينما الفريق الآخر يقول إن تلك الأعداد قليلة بالنسبة للأعداد التي يحق لها الترشح رغم حملات الحشد.
تويتر
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