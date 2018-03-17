هل تعود الحرب الباردة من جديد بين روسيا والغرب؟

روسيا



إعداد - خالد بدر الدين:



أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أنها طردت 23 دبلوماسيا بريطانيا ردا على اتهاماتها بأن الكرملين دبر هجوما بغاز أعصاب سام على عميل روسي مزدوج سابق وابنته، وأمهلت الدبلوماسيين البريطانيين أسبوعا لمغادرة البلاد.



وفي تصعيد لأزمة في العلاقات بين البلدين قالت روسيا، إنها قررت أيضا إغلاق المجلس الثقافي البريطاني الذى تساهم أنشطته في تعزيز الصلات الثقافية بين البلدين، كما سحبت تصريح لبريطانيا بفتح قنصلية عامة في سان بطرسبرج، ردا على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بطرد 23 دبلوماسيا روسيا.



وحذر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، من إشعال حرب باردة مع روسيا قبل توفر أدلة كاملة على تورط موسكو في هجوم بغاز أعصاب سام على عميل مزدوج سابق.



وذكرت وكالة رويترز إن هذه الخطوة من جانب روسيا تأتى بعد قرار بريطانيا طرد 23 دبلوماسيا روسيا وترحيلهم يوم 20 مارس الجارى، بسبب الهجوم الذي وقع في مدينة سالزبري الإنجليزية، ولا يزال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة منذ الهجوم.



وكشف سكريبال، وهو كولونيل سابق في المخابرات العسكرية الروسية للمخابرات البريطانية عن عشرات العملاء الروس، لكنه يرقد الآن هو وابنته في مستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من مارس الجارى، بعد العثور عليهما فاقدي الوعي على مقعد كما يرقد شرطي بريطاني أصيب بالتسمم أيضا عندما توجه لمساعدتهما، في المستشفى في حالة خطيرة، ولكن مستقرة.

ويجرى المحققون البريطانيون تحقيقاتهم بناء على فرضية تفيد أن قطعة من ملابس أو أدوات زينة أو هدية مشبعة بالمادة السامة، فُتحت في منزل سكريبال في سالزبري، وهذه المادة السامة التي تعرض لها أيضا شرطي بريطاني في الموقع، هي غاز الأعصاب القاتل (نوفيتشوك) الذي كان الجيش السوفيتي أول من طوره.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الإجراءات التي اتخذتها موسكو تأتي ردا على ما وصفتها بأنها إجراءات استفزازية واتهامات لا أساس لها، وحذرت لندن من أنها مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات في حال مزيد من "الخطوات العدائية".



وتدهورت العلاقات بين البلدين لتصل إلى أدنى مستوى بعد الحرب الباردة بسبب أول استخدام معروف لسلاح من هذا النوع في هجوم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، واستدعت الوزارة السفير البريطاني لوري بريستو للاجتماع صباح يوم السبت وأبلغته بالإجراءات.



وقال بريستو للصحفيين بعد ذلك إن الأزمة تفاقمت بعد محاولة قتل شخصين باستخدام سلاح كيماوي طور في روسيا.



وأضاف أن بريطانيا لم تطرد الدبلوماسيين الروس إلا بعد عدم شرح موسكو كيفية وصول غاز الأعصاب المستخدم في الهجوم إلى بريطانيا، وقال السفير للصحفيين "سنفعل دائما ما هو ضروري للدفاع عن أنفسنا".



وصعدت بريطانيا من حدة حرب كلامية مع روسيا بشأن الواقعة في الأيام الماضية لدرجة إن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أعلن إنه من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه هو الذي اتخذ قرار الاستعانة بغاز أعصاب يستخدم لأغراض عسكرية للقضاء على سكريبال.



وطلبت بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بشكل مشترك من روسيا تفسير الهجوم، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روساً فيما يبدو هم المسؤولون عنه، غير أن موسكو تشكك فى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة على ضلوعها في هجوم سالزبري، وقالت إنها مصدومة ومندهشة من تلك المزاعم.

