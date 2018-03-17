الوكيل يطالب باستغلال التعاون بين مصر والإمارات لإعادة إعمار العراق

أحمد الوكيل حديث

أحمد اللاهونى



قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط والوثيق، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتية حققت نمواً كبيراً لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار، كما بلغ حجم التجارة فى السلع بين البلدين 3.2 مليار دولار.



جاء ذلك خلال كلمته، بافتتاح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والمهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الإماراتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "مصر – الإمارات – من التعاون الثنائى إلى الإقليمى"، وشارك فيه عددًا من رؤساء كبرى الشركات المصرية والإماراتية.



وشدد الوكيل على ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائي ليصبح تعاوناً ثلاثياً من خلال العمل علي النفاذ سوياً إلى أسواق دول أخرى لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات، إذ يمكن تعزيز التعاون في مشروعات إعادة إعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الإماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق، ولديهم خبرات متميزة فى مشروعات مثيلة قامت بتنفيذها مصر فى زمن قياسى خلال العامين الماضيين تمهيداً لتكرار هذه التجربة في دول أخري مثل سوريا وليبيا واليمن.



وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة واللوجيستيات، ويمكن أن تستفيد الشركات الإماراتية من سوق يتجاوز 2.1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص فى مناطق التجارة الحرة التى تشارك بها مصر، من خلال التصنيع المشترك بين الدولتين.