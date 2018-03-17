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اقتصاد وأسواق
6.2 مليار دولار إجمالى الاستثمارات الإماراتية بمصر
السبت 17 مارس 2018 02:02 م
مصر والإمارات على تعزيز التعاون
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مصر والإمارات على تعزيز التعاون
أحمد اللاهونى
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة، والمهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الإماراتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تحت عنوان "مصر – الإمارات – من التعاون الثنائى إلى الإقليمى"، وشارك فيه عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والإماراتية.
وأشار إلى أن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التى تربط البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى، إن مصر بما تملكه من إمكانات ودور رائد فى المنطقة العربية قادرة على لعب دور محورى فى وضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية، للتعامل مع قضايا الأمن الغذائى العربى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورحب المنصورى بجهود مصر فى إعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن مجلس المستثمرين الإمارتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصرى للترويج لهذه الفرص فى السوق الإماراتية.
وزارة الصناعة والتجارة
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