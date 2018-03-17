7.6 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ 2018

البورصة المصرية

منى عبدالباري



سجل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب، منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع المنقضي، 7.6 مليار جنيه، ما يتجاوز مشترياتهم خلال العام الماضي بالكامل البالغة 7.4 مليار جنيه، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.



وارتفعت جاذبية الأسهم المصرية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نتيجة تراجع أسعارها.



وانعكس ذلك بوضوح على مشتريات الأجانب خلال الفترة 14 شهرًا منذ التعويم، وحتى نهاية العام الماضي، ليبلغ الإجمالي 13 مليار جنيه.



وخلال الشهرين الماضيين سجلت مشتريات الأجانب بالبورصة 5.8 مليار جنيه، وكانت الـ 1.8 مليار جنيه حصيلة أول أسبوعين من مارس فقط.



ويشير المحللون إلى تركز مشتريات الأجانب في الأسهم القيادية، صاحبة الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 كالبنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.