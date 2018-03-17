بدعم مشتريات الأجانب.. 14 مليار جنيه مكاسب البورصة

البورصة 6

منى عبدالباري



ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، الأسبوع الماضي، 14 مليار جنيه، وسط تسجيل الأسهم القيادية قيم قياسية، ودعم مشتريات الأجانب.



وأنهى رأس المال السوقي التعاملات عند مستويات 972 مليار جنيه، مقارنة بـ 958 مليار جنيه الأسبوع السابق.



وارتفعت تداولات الأسبوع بأكثر من 4 مليارات جنيه، إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل 9 مليارات جنيه الأسبوع السابق.



واستحوذ المصريين على 54.01% من التعاملات، بينما كان نصيب الأجانب 33.71%، متجهين للشراء بصافي 879.96 مليون جنيه، وكان نصيب العرب 12.28%، بصافي مبيعات 231.28 مليون جنيه.



وسجلت الأسهم القيادية ارتفاعات تراوحت بين 1% و6% فيما كان الارتفاع الأكبر من نصيب سهم السويدي بواقع 21% من مستوى 171.6 إلى 208.6 جنيه.



وارتفع سهم البنك التجاري الدولي بواقع 6% إلى 88.85 جنيه، مقارنة بـ 84 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس إلى 25.31 جنيه، مقارنة بـ 24 جنيه.



كانت مؤشرات السوق واصلت ارتفاعاتها الأسبوع المنقضي بنسب تراوحت بين 1 و4%، سجل خلالها المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 ما نسبته 3.2% مغلقًا عند مستويات 16999 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 0.6% إلى مستويات 900 نقطة.



وربح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ما نسبته 1.27%، إلى مستوى 2272 نقطة، وجاء قطاعي الخدمات المالية (باستثناء البنوك)، والاتصالات في صدارة القطاعات من حيث كمية التداول بواقع 677.1 مليون ورقة مالية، و416.6 مليون ورقة مالية على الترتيب.