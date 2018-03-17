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نقل وملاحة
الوزير يطالب بمد مهلة تسليم مشروع شرق بورسعيد
السبت 17 مارس 2018 01:10 م
كامل الوزير 02
أخر الأخبار
كامل الوزير 02
أمانى العزازي
طالب اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرفة على تنفيذ أعمال مشروعات شرق بورسعيد، بمد مهلة نهو الأعمال بمشروعات المنطقة إلى أكتوبر 2018، بعدما كان مقرراً تسليمها يونيو المقبل.
جاءت تصريحات الوزير أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فى إطار تفقده لمعدلات تنفيذ الأعمال بشرق بورسعيد.
وأشار إلى أن التأخير يعود لظروف الحرب على الإرهاب، فى إطار العملية الشاملة التى تقوم بها القوات المسلحة فى سيناء، وصعوبة تنقل العاملين بشرق بورسعيد من غرب لشرق القناة، فضلاً عن تعثر نقل المواد الخام من محاجر العريش.
وأكد أن الشركات نجحت فى تأهيل التربة الطينية لاستقبال المشروعات الاستثمارية.
القوات المسلحة
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