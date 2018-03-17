اتحاد الشركات يقرر إصدار نشرات دورية عن التأمين متناهى الصغر

علاء الزهيرى

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة



قرر الاتحاد المصرى للتأمين، إصدار نشرات بشكل دوري متخصصة في التأمين متناهي الصغر، ومنتجاته، وطرق تسعيره وتسويقه بهدف نشر الوعى والمعرفة عن تلك المنتجات الشعبية.



وشكل الاتحاد لجنتين واحدة موسعة، وأخرى تنفيذية، لمتابعة تطوير منظومة التأمين متناهي الصغر في مصر Microinsurance Platform، التي تضم في عضويتها JICA والوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، واللجنة الفنية للتأمين متناهي الصغر، وجارٍ وضع خطة عمل قصيرة وطويلة الأجل.



وقام الاتحاد المصري للتأمين برعاية ودعم معهد التأمين المصري في إعداد أول دبلومة متخصصة في التأمين متناهي الصغر.



وأجرت هيئة التعاون الدولي الياباني "JICA" استقصاءً بحثيًا عن الطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر في بعض محافظات على مستوى الجمهورية، للتعرف على احتياجات الشرائح المستهدفة لهذا الفرع التأميني الجديد نسبياً بالسوق المصرية.



ويعتبر واحد من الاستقصاءات القليلة التي تم القيام بها لمعرفة احتياجات عملاء هذه الطبقة منخفضة الدخل، وقدم العرض Kenta Ohno Mr، خبير مشروع التأمين متناهي الصغر في مصر بهيئة JICA، وذلك بلجنة الـ Microinsurance Platform بالاتحاد المصري للتأمين.



وأسفرت الدراسة عن تحديد أهم الأخطار التى تتعرض لها هذه الشريحة من عملاء التأمين متناهى الصغر، وهى الأمراض وانهيار المنازل وفقد الممتلكات والحوادث والوفاة بجانب ارتفاع تكاليف المعيشة ومصروفات التعليم والزواج، وفقد الدخل نتيجة لعدم وجود وظيفة ثابتة.



وكشف الدراسة عن أن 95% من المشاركين فى البحث بشكل عام، و100% من المشاركات الإناث لم يحصلوا على تأمين خاص، و90٪ من المشاركين فى البحث لديهم فكرة عن المفهوم الأساسي للتأمين، أن يتم دفع قسط مقابل الحصول على منفعة، ولكن المفهوم العام لديهم عن التأمين ما يعرف بمعاش التقاعد او التأمينات الاجتماعية، وأفاد معظم المشاركين برغبتهم في الحصول على التأمين فقط في حالة إذا كان القسط بأسعار معقولة.



وأظهرت أن أكثر المتتجات التأمينية طلباً لدى تلك الشريحة هى التأمين الطبى ودفع مصاريف المستشفى نقدًا، والتعويض عن خسارة فقد الممتلكات وتحمل المصروفات التعليمية.



وأوصت بضرورة قيام شركات التأمين بالتحدث مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم التأمينية، وكذلك أهمية أن يكون المنتج التامينى ملائم لاحتياجات العميل من حيث ( عوامل نجاح منتج التأمين متناهي الصغر SUAVE: المنتج بسيط ومفهوم ويمكن الحصول على الخدمة التأمينية بسهولة، والمنتج ذي قيمة للعميل والشركة).