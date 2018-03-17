ذكي: انتهاء المرحلة الأولى لمشروع شرق بورسعيد 2020

خلو أرصفة محطة حاويات شرق بورسعيد من السفن

أمانى العزازى



قال يحيى ذكى، رئيس مجلس إدارة تحالف دار الهندسة، إن المرحلة الأولى لمخطط التنمية بمشروع شرق بورسعيد تمتد إلى خمس سنوات حتى عام 2020، مضيفًا أن معدلات الإنجاز تسير بشكل سريع، وانتهت بالفعل بعض المشروعات الخاصة بأعمال البنية الأساسية سواء للأرصفة البحرية أو المنطقة الصناعية وقبل انتهاء المدة المقرر لها.



جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، معدلات إنجاز عدد من المشروعات التنموية بشرق بورسعيد.



وأضاف حسين الدسوقى، بشركة تنمية شرق بورسعيد، انتهينا من تأهيل 13 مليون متر مربع من أعمال المنطقة الصناعية، ونستهدف رفع كفاءة وتأهيل المنطقة الصناعية الممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع.



وأشار إلى أن تم تخصيص 20 مليون متر مربع من المرحلة الأولى للصناعات المتوسطة، وجارٍ أعمال تحسين التربة والاستعانة بالشركات الأجنبية فى ذلك.



وقال إن الموقع يسمح بأن يكون مركزًا عالميًا لتداول الحاويات، ويسمح بتحقيق صناعات القيمة المضافة، وتكامل المنظومة الإنفاق تسمح بنقل العمالة من غرب لشرق بورسعيد بما يقضى على معدلات البطالة ويسمح بتشغيل الشباب.



