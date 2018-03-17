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استثمار
التخطيط تنظم ورشة لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري
السبت 17 مارس 2018 11:23 ص
وزيرة التخطيط
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وزيرة التخطيط
المال - خاص
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، دورة استرشادية للتعريف بمفهوم المراجعة الداخلية، وكيفية تطبيقه في الجهاز الإداري للدولة، في إطار سلسلة ورش العمل لتنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا، التي تنظمها بدعم من القيادة السياسية لاهتمامها بتأهيل وإعداد القيادات الشابة، وتنفيذاً لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدراتهم للنهوض بالجهاز الإداري.
وشارك بالدورة المقامة بدار الدفاع الجوي 260 مرشحًا للعمل بإدارة المراجعة الداخلية من مختلف الوزارات.
واستعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش الدورة رؤية مصر 2030، ومحاور الإصلاح التي تضمنتها.
وأكدت السعيد أن عقد هذا البرنامج التدريبي جاء في إطار المبدأ التي تسعي الوزارة لتحقيقه دائماً، والذي يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان تنمية شاملة ومستدامة.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة استطاعت عقد عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل خلال فترة قصيرة، حرصاً منها لتنفيذ خطتها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة العاملين، مؤكدة أن دعم القيادات خصوصاً الشابة منها يأتي على قائمة أولويات الوزارة لتحقيق دورها كشريك أساسي في رؤية مصر 2030.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد عقدت تلك الدورة علي هامش قرار مجلس الوزراء باستحداث 3 وحدات بالجهاز الإداري للدولة لتتضمن وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي إلى جانب وحدات المراجعة الداخلية، سعياً لاتخاذ خطوات علمية تهدف إلى إجراء إصلاح حقيقي للهيكل الإداري للدولة، وترشيح عدد من العاملين لتقييم قدراتهم للعمل بإدارة المراجعة الداخلية المستحدثة.
التخطيط
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