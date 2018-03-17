EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
روسيا تطرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا
السبت 17 مارس 2018 11:10 ص
روسيا
أخر الأخبار
روسيا
أحمد صبرى
أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" خبرًا عاجلاً على قناتها العربية يفيد بطرد موسكو 23 دبلوماسيًا بريطانيًا من البلاد، وتمهلهم أسبوعًا للمغادرة، على خلفية اتهام روسيا محاولة قتل الجاسوس سكريبال بغاز الأعصاب.
وقررت موسكو تعليف أنشطة المجلس الثقافى البريطانى فى جميع أنحاء روسيا، ردًا على الإجراءات التى اتخذتها بريطانيا، أهمها طرد دبلوماسيين وعدم المشاركة فى كأس العالم.
روسيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا