درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17 مارس

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشرقية دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 16 27

وسط الدلتا 15 26

الإسكندرية 14 23

بلطيم 15 22

مطروح 10 22

السلوم 09 27

سيوة 12 30

بورسعيد 18 21

دمياط 16 21

العريش 10 23

رفح 11 22

الإسماعيلية 11 26

السويس 14 26

رأس سدر 15 26

نخل 07 24

نويبع 20 27

طابا 11 25

كاترين 13 24

الطور 19 29

شرم الشيخ 23 28

الغردقة 20 29

مرسى علم 22 28

الفيوم 14 27

بنى سويف 13 27

المنيا 13 27

أسيوط 12 28

سوهاج 16 29

قنا 16 30

الأقصر 16 31

أسوان 20 34

أبوسمبل 16 34

الوادى الجديد 15 33

شلاتين 19 29

أبو رماد 18 28

رأس حدربة 19 28

حلايب 21 27



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 38

المدينة 18 32

الرياض 16 29

المنامة 20 27

أبوظبى 21 31

الدوحة 23 30

الكويت 18 28

دمشق 04 20

بيروت 15 20

عمان 05 17

القدس 10 18

غزة 12 20

بغداد 11 23

مسقط 24 28

صنعاء 08 24

الخرطوم 21 38

طرابلس 12 25

تونس 10 16

الجزائر 11 15

الرباط 12 16

نواكشوط 18 32



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

أنقرة 08 19

اسطنبول 14 21

اسلام اباد 12 27

نيودلهى 15 32

جاكرتا 24 32

بكين 01 08

كوالامبور 24 34

طوكيو 05 12

أثينا 15 21

روما 07 14

باريس 02 07

مدريد 03 08

برلين 05- 01

لندن 01 09

مونتريال 09- 03-

موسكو 18- 08-

نيويورك 01- 05

واشنطن 02- 07