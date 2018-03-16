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عيار 21
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عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
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الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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اقتصاد وأسواق
الذهب يتراجع.. وعيار 21 يسجل 646 جنيهًا
الجمعة 16 مارس 2018 09:27 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1312 دولارًا.
وسجل عيار 21، اليوم، نحو 646 جنيهًا بدلًا من 648 جنيهًا أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف
فيما سجل عيار 18 قيمة 554 جنيهًا، وعيار 24 نحو 739 جنيهًا مقابل 741 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1312 دولارًا بدلًا من 1318 دولارًا.
وتراجع الجنيه الذهب 5175 جنيهًا مقابل 5188 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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