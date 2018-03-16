الذهب يتراجع.. وعيار 21 يسجل 646 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1312 دولارًا.









وسجل عيار 21، اليوم، نحو 646 جنيهًا بدلًا من 648 جنيهًا أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف









فيما سجل عيار 18 قيمة 554 جنيهًا، وعيار 24 نحو 739 جنيهًا مقابل 741 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1312 دولارًا بدلًا من 1318 دولارًا.





وتراجع الجنيه الذهب 5175 جنيهًا مقابل 5188 جنيهًا أمس.



