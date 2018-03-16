مهندسين أسيوط تعقد جمعيتها العمومية لاستعراض الأعمال والميزانية

نقابة المهندسين

رحاب صبحى



تعقد مساء اليوم الجمعة، بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، الجمعية العمومية العادية لعام 2017 لمناقشة السياسات العامة للنقابة وتقرير النشاط السنوى لعام 2017، واستعراض بعض التقارير الخاصة بالنقابة.



وبدأت الفعاليات بآيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة من المهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط، رحب خلالها بأعضاء الجمعية العمومية، وهنأ الفائزين في الانتخابات التي شهدتها النقابة منذ أيام، ومقدمًا التهنئة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والأعضاء المكملين وأعضاء الشُعب الهندسية، ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس إدارة نقابة أسيوط الفرعية، مؤكدًا على حرصه للاستماع لكافة الآراء والاقتراحات للرقي بالنقابة وأعضائها، وتطوير كل الخدمات المقدمة للمهندسين وأسرهم بما يليق بهم.



وعرض المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أمين عام النقابة، ما شهدته النقابة من أنشطة سنوية طيلة السنوات الأربع الماضية، ورياضية واجتماعية وثقافية ورحلات ومصايف، ومشروعات للمهندسين وافتتاح مقرات جديدة، وتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين، بالإضافة إلى تطوير مقر النقابة والنادي الاجتماعى والاهتمام بصقل خبرات المهندسين والدورات التدريبية التى تمت خلال العامين الماضيين ودعمها من النقابة، بالإضافة إلى تكريم المحالين للمعاش والأمهات المثاليات والطلاب المتفوقين دراسيا ورياضيا، ومشروعات الإسكان للمهندسين، وكادر المهندسين والبدل، وغير ذلك من أنشطة فعالة تخدم جميع المهندسين، وتلبي طموحاتهم، مختتمًا عرضه بتهنئة للفائزين بثقة المهندسين في الانتخابات التي شهدتها النقابة خلال ثلاث مراحل بدأت فى الـ23 فبراير الماضى.



واستعرض المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، أمين الصندوق، ميزانية النقابة لعام 2017 وبنود الصرف والإيرادات الخاصة بالنقابة الفرعية، بالإضافة إلى استعراض تقرير مراقب الحسابات، ولائحة مصروفات وإيرادات صندوق رعاية الحالات المرضية، موضحًا أن النقابة شهدت الكثير من الإنجازات التى لم يسبق للنقابة الفرعية أن تشهد مثيلًا لها، فقد وصلت أصول النقابة الفرعية في نهاية عام 2017 المنصرم، لـ3 ملايين جنيه و83 ألفا بزيادة تقارب الـ2 مليون جنيه عن ميزانية عام 2013، كما أن النقابة في سبيل حرصها على صحة وسلامة المهندسين وأسرهم فقد تم إنشاء صندوق لدعم مرضى المهندسين وتمت تغذيته من إيرادات النقابة ليبلغ نحو 200 ألف جنيه في نهاية عام 2017، وحدثت طفرة بالدمغات الهندسية والإشراف من عام لآخر بالنقابة ففي 2014 بلغت نحو ستة ملايين وربع المليون جنيه، ووصلت في عام 2017 لحوالي 8 ملايين ونصف المليون جنيه بزيادة نحو 25 تقريبًا.



يُذكر أنه تم إرجاء انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، لما بعد الساعة الثانية مساءً لعدم اكتمال النصاب القانوني لبدئها في الواحدة ظهر اليوم، وشهدت الجمعية حضور أكثر من 100 مهندس ومهندسة.









