الانتخابات الرئاسية بالخارج.. المرأة الأكثر مشاركة

إلغاء التصويت بـ 4 دول لدواعٍ أمنية

- الهجرة تعقد اجتماعًا لغرفة العمليات.. والهيئة الوطنية: لا توجد شكاوي حتى الآن



سلوى عثمان



شهدت الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، والمقرر استمرارها إلى بعد غد الأحد، إصدار العديد البيانات الرسمية للجهات المعنية بعملية الانتخابات، على رأسها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة الوطنية للانتخابات، وظهرت العديد من المشاهد واللقطات التى رصدت بالعديد من الدول.



أعلنت وزارة الهجرة أن الانتخابات الرئاسية بالخارج شهدت في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية، إقبالاً كثيفًا من قبل المرأة المصرية بالخارج، ومشاركة ملموسة في حث وحشد المصريين للنزول، والمشاركة بالعرس المصري.



وحرصت المرأة المصرية في مختلف دول للعالم على تقدم الصفوف خلال عملية الاقتراع في اللجان المختلفة، وشهدت تنظيمًا كبيرًا ساهم في خروج المشهد الافتتاحي للانتخابات بمظهر حضاري يعبر عن مصر والمصريين.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على دور المرأة المصرية الهام والفاعل في الانتخابات المصرية، وقدرتها على قيادة الحشد المصري لانتخاباتهم الرئاسية، وإيمانها بدورهن وحقهن الدستوري، فضلاً عن رغبتهن في المساهمة في رسم مستقبل أفضل.



وفي سياق متصل، جهزت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتجهيزها بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة، و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين في الخارج، وهي الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، والتي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.



ورصدت غرفة العمليات، عددًا من الشكاوى والاستفسارات عبر الخطوط الساخنة التي أعلنتها الوزارة لتلقي اتصالات المصريين بالخارج خلال العملية الانتخابية، ووصل إجمالي الاستفسارات 85 حتى الساعة الثالثة عصرًا، وأهمها حول أصحاب بطاقات الرقم القومي المسجل بمحل إقامتهم "مقيم بالخارج"، المقيمين في كردستان ولا يحق لهم دخول بغداد لعدم وجود تصريح دخول، وحول أماكن الاقتراع والمستندات اللازمة للانتخاب، بالإضافة لأهمية توفير لجان فرعية أو أماكن نقل لمن هم بمسافات بعيدة.



كانت أبرز الدول التي ترد منها الاستفسارات: الأردن والسعودية والإمارات وقطر وإيطاليا وأستراليا وإنجلترا والعراق.



وعقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا، بأعضاء غرفة العمليات التي أطلقتها الوزارة، والتعامل مع أي نوع من الشكاوى يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة.



وأكدت الوزيرة خلال اجتماعها على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم بالعملية الانتخابية، واطمأنت على سير العمل داخل الغرفة من خطوط ساخنة تتلقى شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج، بالإضافة لفريق التواصل الاجتماعي والإعلام للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج.



ووجهت الوزيرة برصد أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فوري على مدار اليوم، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في العملية الانتخابية.



وعلى صعيد آخر، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان اليوم، أن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين فى الخارج، وبدأت أعمالها اعتبارا من التاسعة صباحا (وفقًا لتوقيت كل دولة)، باستقبال جمهور الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات.



وأشار إبراهيم إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الانتخابات تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام.



وأضاف أن غرفة العمليات - التى كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد شكلتها لمتابعة انتخابات المصريين فى الخارج - تلقت أنباء إيجابية تفيد باحتشاد المصريين بأعداد كبيرة أمام السفارات والقنصليات، خاصة فى الكويت وأبوظبى ودبى والرياض وجدة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.



ولفت إلى أن الناخبين فى الخارج اصطفوا - بنظام وبأعداد كبيرة - أمام مقار عدد من السفارات والقنصليات، خاصة فى الدول العربية، وعلى وجه الخصوص بدولة الكويت، قبل بدء لجان الانتخاب أعمالها فى التاسعة صباحا، فى مظهر حضارى ينم على وعى كبير وحرص على أداء واجبهم الانتخابى.



وقال إن الانتخابات فى مقار البعثات الدبلوماسية بدول أوروبا بدأت أعمالها فى سلاسة وسط حرص من الناخبين على الحضور والمشاركة الإيجابية.



ويتنافس على مقعد الرئاسة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى برمز الطائرة، وتجري عمليات التصويت في 139 لجنة بـ 124 دولة بالخارج، بمقر 123 سفارة و16 قنصلية مصرية بإشراف 714 دبلوماسيا مصريا.



وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء عمليات التصويت في 4 دول، هي سوريا واليمن وليبيا والصومال لدواعٍ أمنية، حرصاً على أرواح المصريين المقيمين هناك، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تصويت المصريين في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس الحالي.