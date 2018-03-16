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سيـــاســة
بالصور.. إقبال كبير من المصريين بالكويت على الانتخابات الرئاسية
الجمعة 16 مارس 2018 04:18 م
الانتخابات الرئاسية
أخر الأخبار
الانتخابات الرئاسية
سلوى عثمان
أعلن الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ورئيس قطاع المصريين بالخارج بحملة "علشان نبنيها"، أن ما تشهده السفارات اليوم فى بداية التصويت دليل جديد على قوة المصريين ووعيهم واستعدادهم للتضحية بكل غال ونفيس من أجل مصر وأن الرهان على المصريين فى الخارج دائما رابح.
وأضاف أن تلك الحشود الكبيرة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية رسالة واضحة للعالم، أن المصريين لا يقبلون الهزيمة ولا يستسلمون للمؤامرات التى حاول البعض من المعادين للدولة المصرية أن يصنعوها من خلال دعاوى عدم النزول للانتخابات حتى يظهر النظام بصورة غير شرعية، وتبدأ الجماعة الإرهابية إطلاق خطوتها الثانية بإعلان حكومة الخارج بدعوى عدم شرعية الانتخابات وعدم اعتراف المصريين بها.
وأكد حسين أن المصريين دائما يثبتون أنهم أكثر قوة وصلابة وقت الأزمات وها هو معدنهم يظهر جليا اليوم أمام لجان الانتخابات فى السفارات المصرية والقنصليات المختلفة.
وأعلن أن غرفة العمليات المركزية بالحملة تتابع على مدار الساعة نسب الحضور من خلال المندوبين الرسميين فى كل لجنة انتخابية وأن هناك تعاونا كاملا لتذليل أى عقبات قد تواجه المصريين خلال التصويت.
وأشاد باستعداد السفارة المصرية بالكويت لاستقبال الناخبين والتجهيزات التى قدموها لتسهيل عملية التصويت على المواطنين.
مجلس النواب
الكويت
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