كأس العالم يصل الغردقة.. ويطير ﻹيطاليا غدًا

كأس العالم يصل الغردقة

علي المصري



توجه وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة إلى الغردقة فى إطار زيارة كأس العالم إلى مصر، ضمن جولته قبل انطلاق فعاليات 2018 لكرة القدم بروسيا.



وشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، رفع حالة الاستنفار وسط كل الأجهزة العاملة بالمطار، لتأمين الكأس، وجرى تخصيص الصالة المخصصة للطائرات الخاصة ورجال الأعمال لمغادرة الكأس والوفد المرافق له إلى الغردقة.



وسيتوجه الكأس إلى منتجع الجونة وسيكون المبيت فى أحد الفنادق هناك، على أن تغادر الطائرة التى تقل كأس العالم من مطار الغردقة إلى إيطاليا عصر غد السبت.



وتشمل الجولة الترويجية للكأس حول العالم زيارة 91 مدينة في 51 دولة فى ست قارات برعاية الفيفا.