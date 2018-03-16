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سيـــاســة
الوطنية للانتخابات: الإقامة الصحيحة ليست شرطا لتصويت مصريي الخارج
الجمعة 16 مارس 2018 03:54 م
الانتخابات الرئاسية
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الانتخابات الرئاسية
الشريف: الدعاية لا تجوز أثناء عمليات الاقتراع
المال - خاص
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لاستعراض عمليات سير الانتخابات الرئاسية، التي انطلق الصويت عليها في السفارات المصرية بالخارج اليوم.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة إن أي مواطن في الخارج له حق التصويت في الخارج أيا كان سبب وجوده، سواء للعمل أو العلاج أو السياحة، وليس هناك شرط في القانون يمنع المصريين في الخارج من غير حاملي الإقامة، أو يحملون إقامات منتهية، من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وأكد أن هناك إقبالا كثيفا على التصويت من المصريين في مقار السفارات بالخارج، مشيرا إلى أن المشاهدات الأولية لأعداد المصوتين تشير إلى وجود إقبال كثيف، خاصة في دول مثل السعودية والكويت، لكنه أكد أن الإعلان عن أعداد المشاركين لايزال مبكرا، لاسيما أن اليوم هو الأول من العملية التصويتية.
وقال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، إنه ليس هناك أي معوقات بالنسبة للتصويت في السفارة المصرية في قطر، مؤكدا أنه على العكس استجابات السلطات القطرية لطلب البعثة المصرية بتسهيل دخول المصريين إلى مقر البعثة للتصويت.
من جهة أخرى، قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا تجوز الدعاية الانتخابية بأي شكل خلال عملية التصويت.
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