EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
روسيا.. عودة بيع الرحلات السياحية إلى مصر
الجمعة 16 مارس 2018 03:43 م
علم روسيا
أخر الأخبار
علم روسيا
روسيا اليوم
أطلقت شركة "Tez Tour"، كبرى شركات السياحة الروسية بيع تذاكر الرحلات السياحة إلى مصر، وذلك بعد استئناف حركة الطيران بين موسكو والقاهرة.
وقال متحدث باسم الشركة الروسية اليوم الجمعة: "بدأنا ببيع الرحلات السياحية إلى مصر عبر رحلات مباشرة إلى القاهرة وعبر خطوط "آيروفلوت".
ويظهر من الموقع الرسمي لـ"Tez Tour" أن كلفة الرحلة السياحية لشخصين من موسكو إلى منتجع الغردقة على البحر الأسود لـ7 ليال متضمنة الإقامة في فندق 3 نجوم، 1261 دولارا.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركتا "آيروفلوت" و"مصر للطيران" الأسبوع الجاري عن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة، بعد انقطاع دام أكثر من عامين.
وصرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صباح اليوم، بأن الشركة قررت تشغيل رحلاتها الي العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من ١٢ أبريل المقبل.
وأوضح في بيان له، أن الرحلات ستكون بواقع 3 رحلات أسبوعيا، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من خلال أحدث طائراتها في الأسطول.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا