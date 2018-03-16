حدائق أكتوبر تحذر من التعامل على قطعة أرض معروضة بمزاد علني

حدائق أكتوبر

المال - خاص



حذر المهندس صلاح متولي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين والجهات المختلفة، من التعامل على قطعة الأرض بمساحة 210 آلاف م2، والمنشور بشأنها إعلان من شركة اتحاد الخبراء المثمنين لبيعها بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، انطلاقاً من حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أموال ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.



وأوضح متولي، أن قطعة الأرض بدون مرافق، وهي ملك للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، وصدر لها القرار الوزاري رقم 187 بتاريخ 6/8/2003، بنشاط إداري لخدمة الشركة المالكة، ويجري السير في إجراءات فسخ التعاقد على قطعة الأرض، ولم يسبق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الموافقة على أى أنشطة أخرى لتلك القطعة.



وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على جميع الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة حدائق أكتوبر، والمحددة بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2000، وتحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.