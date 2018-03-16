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قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالدقهلية
الجمعة 16 مارس 2018 11:41 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع مياه الشرب عن مناطق تابعة لمركز ومدينة أجا وهي ( كفر المندرة - شيوه الغربية - البساتين - جراح - الديرس - منية سمنود - ميت أبو الحارث - كفر الشراقوة - جزء من مدينة أجا - اللاوندي - تلبنت - نوسا الغيط - نوسا البحر - برج النور - بقطارس ) وذلك من الساعة العاشرة صباح السبت 17/3/2018 وحتي السادسة مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال التطهير الدورية بمرفق مياه أجا السطحي بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين داخل مركز ومدينة أجا وضواحيها.
وأهابت الشركة - في بيان لها صباح اليوم- بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وقالت الشركة إنها ستدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125).
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