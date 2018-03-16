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نقل وملاحة
مصرللطيران: بدء تشغيل رحلات موسكو اعتبارا من 12 أبريل
الجمعة 16 مارس 2018 11:31 ص
طائرة مصر للطيران
أخر الأخبار
الطائرة
دعاء محمود
صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة قررت تشغيل رحلاتها الي العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من ١٢ أبريل المقبل.
وأوضح في بيان له صباح اليوم، أن الرحلات ستكون بواقع 3 رحلات أسبوعيا، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من خلال أحدث طائراتها في الأسطول.
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