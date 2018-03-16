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اقتصاد وأسواق
ضبط 22 محاولة تهرب جمركى خلال أسبوع
الجمعة 16 مارس 2018 11:17 ص
مستخلصو الجمارك
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مستخلصو الجمارك
مها أبوودن
تمكن رجال الجمارك من ضبط 22 محاولة تهريب حصيلة 7 أيام فقط بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.
وكشف تقرير مفصل تلقاه عمرو الجارحي وزير المالية من مصلحة الجمارك عن هذه الضبطيات حيث تمكنت جمارك سفاجا من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لعدد 40 جهاز بلاى استيشن و110 عبوات زيت للشيش الإلكترونية و280 فلاشة ميمورى وشاشتى LED وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 115 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط مسدس خرسانة، و90 طلقة بارود وأدوية ومبيدات حشرية وعسل منتهى الصلاحية وبضائع أخرى فى مشمول بعض رسائل الأمتعة الشخصية لعدد من الركاب وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 150 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن جمارك مطار القاهرة تمكنت من ضبط 3 محاولات تهريب أدوية بشرية مع أحد الركاب حيث تبين وجود ١٢٠ علبة أدوية مخبأة داخل الأمتعة الخاصة بهم وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 250 ألف جنيه وكذلك تم ضبط 40 هاتفًا محمولًا وكمية من الأغلفة البلاستيك الفارغة مع راكب آخر مخبأة بين طيات ملابسة وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 400 ألف جنيه بالإضافة إلى 754 علبة أدوات ومستحضرات تجميل عالمية مع أحد الركاب وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 450 ألف جنيه.
وذكر التقرير أن جمارك دمياط تمكنت من ضبط 4 قطع من الأسلحة البيضاء عبارة عن سيوف معدنية وخنجر معدنى وعصا عكاز بداخلها سيف معدنى وقنينة أثرية وعدد من اللوحات الفنية الزيتية والتماثيل ومجموعة من المجلدات والكتب باللغة الفرنسية ونجف وشمعدانات وأباجورات وتم الاشتباه فى أثرية الأصناف وتم عرضها على لجنة الآثار بميناء دمياط وأقرت اللجنة بأن بعض المضبوطات لها قيمة تاريخية وفنية.
كما اوضح التقرير انه تم ضبط محاولة تهريب طائرة تجسس مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة بجمارك مطار أسوان مع احد الركاب القادمين من الصين داخل حقيبته.
وقال التقرير ان مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية تمكنت من ضبط كمية من الخمور والسجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية داخل مخزن سرى وبتفتيش المخزن تم ضبط 103 زجاجة من الخمور الأجنبية و162 خرطوشة سجائر أجنبية غير ملصق عليها طوابع البندرول الدال على سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم التعويضات المستحقة 1.3 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى تمكن رجال جمارك السخنة من ضبط كمية من فوانيس رمضان بالمخالفة للقوانين ضمن مشمول بيان جمركى والصنف طبقا للمستندات لعب أطفال وبالكشف والمعاينة تبين وجود 200 كرتونة بكل منها 50 فانوس مختلفة الأشكال والأحجام.
وذكر التقرير إحباط رجال جمارك الصادر بمصر للطيران بالقاهرة محاولة تهريب كتب ومجلدات ومخطوطات نادرة ومجلة تذكارية و3 شهادات دراسية و2 وثيقة حكومية وتحمل صفة أثرية كانت مهربة إلى الخارج.
وأضاف التقرير أنه تم ضبط محاولة تهريب بجمارك بورسعيد لعدد 600 قلم ليزر و1297 سيجارة إلكترونية بمستلزماتها و2499 زجاجة زيت للسجائر الإلكترونية و54 ولاعة بالسلاح الأبيض و70 كرتونة بكل منها 576 رسومات فرعونية على شكل كارت معدنية داخل حاوية قادمة من الصين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط جمركى والتحفظ على جميع المضبوطات.
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