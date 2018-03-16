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سيـــاســة
سقوط طائرة عسكرية أمريكية وعلى متنها جنود غربي العراق
الجمعة 16 مارس 2018 03:04 ص
تحطم طائرة عسكرية في كوبا ومقتل ثمانية على متنها
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تحطم طائرة عسكرية في كوبا ومقتل ثمانية على متنها
متابعات
قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان في وقت متأخر يوم الخميس إن طائرة عسكرية أمريكية تقل جنودا سقطت في غرب العراق.
وأضاف البيان ”تتعامل فرق الإنقاذ مع الموقع الذي سقطت فيه الطائرة في الوقت الحالي“ مشيرا إلى أنه لا توجد تفاصيل أخرى حتى الآن.
ووفقا لما ذكره مسؤول أمريكي استنادا إلى تقارير أولية فإن من المعتقد أن الطائرة هليكوبتر من طراز إتش.إتش-60 وسقطت قرب القائم في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية.
وقال المسؤول لرويترز إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص وإن من ”المرجح“ أن يكون قد سقط قتلى.
وقال رئيس بلدية القائم أحمد المحلاوي لرويترز إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص.
ولم يتوفر المزيد من التفاصيل عن الحادث لكن القيادة المركزية قالت إن تحقيقا سيجرى لتحديد سبب سقوط الطائرة.
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