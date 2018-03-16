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سيــارات
EPx لوجستيك تستحوذ على حصة من رأس مال تركتو لنقل البضائع
الجمعة 16 مارس 2018 12:45 ص
تركتو
أخر الأخبار
تركتو
أحمد شوقي
كشف مصدر مسؤول في شركة تركتو عن استحواذ شركة EPx Logistic على حصة من رأس مال تركتو بعد عرض قدمته الشركة العاملة في مجال اللوجستيات والنقل سواء في مصر او في الدول العربية.
ومن أبرز مجالات عمل EPx هو قطاع الصحة (الأدوية و المستلزمات و الكيماويات) و قطاع الأغذية المبردة و قطاع مستحضرات التجميل.
ويعتبر «تركتو» اول تطبيق إلكترونى في مصر يمكن الدخول عن طريقه إلى شبكة لسيارات النقل، يتم من خلالها توفير سيارات النقل بأنواعها وأحجامها المختلفة، وقد أطلقه شركاء مصريون قبل نحو 100 يوم، بعد دراسات استمرت لنحو عامين، وهو شبيه بتطبيقى «كريم وأوبر» المتخصصين فى نقل االأفراد؛ لكن هذا التطبيق متخصص فى نقل البضائع.
وأكد المصدر أن تركتو تخطط لإطلاق التطبيق فى المملكة السعودية خلال الشهور القليلة المقبلة، ضمن خطتها التوسعية التى تتضمن التواجد فى أكثر من سوق، والوصول لعدد أكبر من العملاء.
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