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نقل وملاحة
شركة تابعة لمصر للطيران تحصل على حق استغلال بمطار برج العرب
الخميس 15 مارس 2018 11:31 م
مصر للطيران
أخر الأخبار
مصر للطيران
دعاء محمود
نجحت شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة في الحصول علي حق إشغال واستغلال الأسواق الحرة بصالتي السفر والوصول بمبني الركاب الجديد بمطار برج العرب وذلك عن طريق المزايدة العلنية
صرح بذلك صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.
وأضاف مسلم أن الشركة تتطلع إلي فتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع في جميع المطارات المصرية وغيرها من فروع الشركة الموجودة خارج المطارات لنتمكن من تقديم خدماتنا بشكل أفضل ولكي نصل لجميع العملاء على مستوى العالم.
وفي السياق ذاته أكد رضا متولي رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة قائلا "نجحت مصرللطيران في حسم المزايدة لصالحها، وقد كانت احدى الشركات العالمية في مجال الأسواق الحرة تقوم بتشغيل مطار برج العرب منذ عام 2010 وكانت هذه الشركه منافسا قويا في هذه المزايدة".
هذا وستقوم شركة مصرللطيران للصناعات المكملة بتصنيع وحدات العرض بالتنسيق مع قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران كاستشاري هندسي للمشروع وسيتم تجهيزه وفقا لأعلي مستويات الجودة، حيث تبلغ المساحة المخصصة للأسواق الحرة حوالي 600 م2 مقسمة بين صالتي السفر والوصول ، وسيعرض بها اجود وافضل منتجات الاسواق الحرة من مختلف الماركات العالمية .
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