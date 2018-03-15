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رياضة
سبورتنج لشبونة يلحق بركب المتأهلين لربع نهائي الدورى الأوروبى
الخميس 15 مارس 2018 11:12 م
سبورتنج لشبونة يلحق بركب المتأهلين لربع نهائي الدورى الأوروبى
أخر الأخبار
سبورتنج لشبونة يلحق بركب المتأهلين لربع نهائي الدورى الأوروبى
على المصرى
لحق سبورتنج لشبونة البرتغالي بركب المتأهلين لدور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، على الرغم من خسارته خارج الديار على يد فيكتوريا بلزن التشيكي، بهدفين مقابل هدف، عقب مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين اليوم الخميس في إياب ثمن النهائي.
وعلى ملعب "دوسان أرينا" افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عبر المهاجم المخضرم ماريك باكوش، وفي الدقيقة 65 عاد نفس اللاعب وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه ليعوض خسارة مباراة الذهاب بنفس النتيجة على ملعب "جوزيه ألفالادي".
ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين من أجل فض الاشتباك بينهما وهو ما تمكن منه الأرجنتيني رودريجو باتاجليا الذي منح فريقه البرتغالي بطاقة التأهل بهدف ثمين في الدقيقة 105.
واستفاد أسود لشبونة من فوزهم ذهابا الأسبوع الماضي بهدفين نظيفين، ليقتنصوا بطاقة التأهل لربع النهائي، للمرة الأولى منذ 6 سنوات في هذه البطولة، عندما بلغوا نصف النهائي، قبل أن يودعوا على يد أثلتيك بلباو الإسباني، بإجمالي اللقاءين 3-2.
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