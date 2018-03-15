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بورصة وشركات
مزاد بيع قطعة أرض لوادى كوم أمبو: لم يحضر أحد
الخميس 15 مارس 2018 09:31 م
قطعتى أرض
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قطعتى أرض
رجب عزالدين
أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي عن عدم حضور أحد لمزاد بيع قطعة أرض بكوامبو كان مقررا عقده اليوم الخميس.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن "مساحة الأرض المعروضة 16 سهم 6قيراط 1 فدان بحوض 47 أرض الكابوك بكوم امبو وقد تم عقد المزاد فى موعده ولم يتقدم أحد"
وقالت الشركة فى وقت سابق إن جلسات بيع أراضى وضع اليد بالمزاد العلنى بمدينة كوم امبو محافظة أسوان ابتداء من جلسة الأربعاء الموافق 28 فبراير 2018، ويستمر انعقادها شهريا فى الأربعاء الأخير من كل شهر بمقر الشركة.
وفازت الشركة فى ديسمبر الماضى بعطاء لاستكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى بنحو 44.5 مليون جنيه.
وحققت الشركة صافى قدره 2.2 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 527 ألف جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
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