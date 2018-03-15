مكاسب 9 بورصات عربية بقيادة دبى والدوحة وهبوط السعودية

البورصة العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 9 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة دبى والدوحة بفضل مكاسب أسهم شركة الملاحة القطرية قبيل إدراجه على مؤشرات فوتسي العالمى للبورصات الناشئة وهبوط 3 بورصات تصدرتها السعودية بسبب موجة بيع لجني الأرباح في أسهم بنك الراجحي.



وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بحوالى 1.1 % ليسجل حوالى 8848 نقطة مع صعود سعر سهم شركة ملاحة 4 % في تداول كثيف غير معتاد لانضمامه إلى مؤشرات لفوتسي بعد إغلاق جلسة اليوم مما سيجلب تدفقات من الصناديق الخاملة \



غير أن سعر سهم شركة قطر للتأمين خسر 2 % وكان الأكثر تداولا في السوق بعد أن هوى 8.4 % في الجلسة السابقة نظرا لشطبه من بعض مؤشرات فوتسي في نفس الوقت.



وكسب مؤشر سوق مال دبى العام حوالى 1 % ليتجاوز 3197 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.9 % وسعر سهم شركة أرابتك للبناء 0.9 % .



وتقدم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.7 % ليزداد إلى أكثر من 16999 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.5 % ليرتفع إلى 4543 نقطة .



وزاد مؤشرا بورصتى تونس وعمان الأردنية بأكثر من 0.3 % لكل منهما ليسجلا حوالى 6848 نقطة و 2226 نقطة على الترتيب بينما كسب مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.2 % ليصل إلى 6760 نقطة.



وصعد مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.1 % ليسجل 4897 نقطة وزاد مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بنسبة طفيفة بلغت 0.01 % ليستقر عند 13190 نقطة



لكن مؤشر بورصة بيروت اللبنانية انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند حوالى 1169 نقطة وكذلك مؤشر بورصة البحرين تراجع بحوالى 0.4 % ليسجل 1356 نقطة.



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليصل إلى حوالى 7745 نقطة



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة مع استمرار جني الأرباح في عدد قليل من الأسهم القيادية مثل سهم بنك الراجحي الذي انخفض سعره 1.4 % ليسجل خسائر لثلاث جلسات متتالية



بينما ارتفع سعر سهم أسمنت ينبع 2.6 % كما كسب سعر سهم شركة المتحدة للإلكترونيات 5.7 %.

