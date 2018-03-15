شركات صناعات مغذية للسيارات تدرس التخارج أو تغيير النشاط

الصناعات المغذية للسيارات

أحمد شوقي



قال المهندس علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات إن عددًا من الشركات تدرس حاليا مقترحًا بتغيير أنشطتها في ظل انكماش الطلب على السيارات وما ترتب عليه من محدودية حجم التعاقدات المبرمة بين مصانع المكونات وووكلاء السيارات العاملين بنشاط التجميع.



وأوضح توفيق أن المقترح يقوم على البحث عن مجالات أخرى للتصنيع مثل الأجهزة المنزلية ومستلزمات مشروعات البنية التحتية مثل الصرف الصحي والمياه؛ بحيث يتم إنتاج مكونات تدخل في هذه الصناعات بدلًا من قصر النشاط على السيارات فقط؛ وفي حالة الاستقرار على ذلك فإن بعض الشركات ربما تقوم بتغيير مجال عملها بالكلية أو إضافة مجالات جديدة لمكونات السيارات.



وأضاف أن هذه الفرصة متاحة فقط للشركات التي تسمح معداتها وتقنيات عملها بإنتاج مكونات تدخل في أنشطة أخرى في حين أن بعض الشركات لا تمتلك هذه المعدات والتقنيات ومن ثم ستكون تكلفة الدخول في أنشطة جديدة مرتفعة.



ولفت إلى أن السبب وراء التقدم بهذا المقترح هو حالة الركود التي تجتاح سوق السيارات في الوقت الراهن بما أى لتقليص معدلات إنتاج السيارات بخطوط التجميع المحلية؛ الأمر الذي انعكس سلبًا على معدلات التشغيل بالمصانع المغذية حيث لا تتجاوز حاليا نحو 20% بغالبية الشركات.



وأصيب قطاع السيارات خلال العام الماضي بحالة من الركود أدت لتراجع مبيعات السيارات المجمعة محليا بمختلف أنواعها بنسبة تصل إلى 27.4% ليسجل 73.1 ألف سيارة مقابل 100.8 ألف خلال 2016؛ لكن البيانات التي أعلنها مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن مبيعات يناير الماضي تحقيق السيارات المجمعة محليا نسبة نمو تقدر بـ 27.1% لتصل 6.1 ألف وحدة مقابل 4.8 ألف.



ولفت إلى أن مستويات التشغيل بخطوط إنتاج الصناعات المغذية لن ترتفع قبل انتعاش مبيعات سوق السيارات خاصة من الطرازات المجمعة محليا لأن السوق لم تعد بعد للمستوى الذي كانت عليه قبل عامين خاصة بالنسبة لسوق سيارات الركوب