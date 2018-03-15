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رياضة
أتلتيكو مدريد أول المتأهلين لربع نهائى اليوروبا ليج
الخميس 15 مارس 2018 08:19 م
أتلتيكو مدريد أول المتأهلين لربع نهائى اليوروبا ليج
أخر الأخبار
أتلتيكو مدريد أول المتأهلين لربع نهائى اليوروبا ليج
على المصرى
حجز أتلتيكو مدريد الإسبانى أول مقاعد دور الثمانية للدورى الأوروبى، بفوزه على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى إياب لقاءات دور الستة عشر من اليوروباليج، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "لوكوموتيف ستاديوم"، بالعاصمة الروسية موسكو.
سجل أنخل كوريا الهدف الأول للضيوف فى الدقيقة 16، قبل أن يتعادل ماسيل ريبوس لأصحاب الأرض والجمهور بعدها بأربع دقائق فقط، قبل أن يمطر الأتلتى شِباك الفريق الروسي بأربعة أهداف متتالية، حملت ساءول نيجويز وفرناندو توريس "هدفين" وأنطوان جريزمان، على الترتيب، فى الدقائق 47 و65 من ركلة جزاء، و70 و85.
كان أتلتيكو مدريد قد فاز ذهابًا 3/ صفر في مباراة الذهاب، التي جرت، الخميس الماضي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ليفوز 8/ 1 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق، ويصبح أحد المرشحين بقوة للوصول للمباراة النهائية التى ستقام بمدينة ليون الفرنسية في 26 مايو المقبل.
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