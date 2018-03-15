شاكر يناقش موازنة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

عمر سالم









ناقش، اليوم، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموازنة التقديرية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء للعام المالى المقبل 2017/ 2018.





وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، فى تصريحات للمال، أن محمد عمرو، رئيس شركة المحطات المائية، عرض كل مشروعات الشركة والخطة المستقبلية لها، الفترة المقبلة، بالإضافة إلى احتياجات الشركة المالية.





وأضاف المصدر أن شاكر أكد أهمية التطوير والتحديث المستمر لمشروعات المحطات المائية بشكل مهم، ولا سيما أنها من المحطات النظيفة وتسهم بوفر كبير فى الوقود.



