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طاقة
شاكر يناقش موازنة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء
الخميس 15 مارس 2018 07:33 م
محمد شاكر
أخر الأخبار
محمد شاكر
عمر سالم
ناقش، اليوم، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموازنة التقديرية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء للعام المالى المقبل 2017/ 2018.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، فى تصريحات للمال، أن محمد عمرو، رئيس شركة المحطات المائية، عرض كل مشروعات الشركة والخطة المستقبلية لها، الفترة المقبلة، بالإضافة إلى احتياجات الشركة المالية.
وأضاف المصدر أن شاكر أكد أهمية التطوير والتحديث المستمر لمشروعات المحطات المائية بشكل مهم، ولا سيما أنها من المحطات النظيفة وتسهم بوفر كبير فى الوقود.
وأكد أن شاكر ناقش أيضًا الموقف التنفيذى لمشروع الضخ والتخزين، الذى يتم تنفيذه بقدرة 2100 ميجاوات عبر شركة ساينو هايدرو الصينية أعلى جبل عتاقة.
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