الحجز على العلامات التجارية لقنوات الحياة لصالح mbc

ياسمين فواز









أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية قرارًا بالحجز على كل العلامات التجارية المملوكة لشبكة قنوات الحياة لصالح شركة mbc وشركة "أو سى برودكشن"؛ وذلك وفاء لمديونية على قنوات الحياة تزيد على 6 ملايين دولار.

قرار المحكمة والذى حمل رقم 9 لسنة 2018، وجاء بناء على الطلب المقدم من المستشار ثروت عبد الشهيد، المستشار القانونى لقنوات mbc ، سيضع صفقة بيع قنوات الحياة التى قام بها مالكها السيد البدوى، فى مهب الريح، حيث إن العلامات التجارية لقنوات الحياة هى "عصب" الصفقة التى تمّت قبل عدة أشهر دون تسوية مديونيات شبكة قنوات الحياة مع دائنيها من شركات أخرى، فى مقدمتها قنوات mbc.





وصدر الأمر فى مواجهة وزارة التموين والتجارة الداخلية المسئولة عن العلامات التجارية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وشركة نايل سات، ومدينة الإنتاج الإعلامى.



