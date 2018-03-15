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ثقافة وفنون
الحجز على العلامات التجارية لقنوات الحياة لصالح mbc
الخميس 15 مارس 2018 06:47 م
الحجز على العلامات التجارية لقنوات الحياة لصالح mbc
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الحجز على العلامات التجارية لقنوات الحياة لصالح mbc
ياسمين فواز
أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية قرارًا بالحجز على كل العلامات التجارية المملوكة لشبكة قنوات الحياة لصالح شركة mbc وشركة "أو سى برودكشن"؛ وذلك وفاء لمديونية على قنوات الحياة تزيد على 6 ملايين دولار.
قرار المحكمة والذى حمل رقم 9 لسنة 2018، وجاء بناء على الطلب المقدم من المستشار ثروت عبد الشهيد، المستشار القانونى لقنوات mbc ، سيضع صفقة بيع قنوات الحياة التى قام بها مالكها السيد البدوى، فى مهب الريح، حيث إن العلامات التجارية لقنوات الحياة هى "عصب" الصفقة التى تمّت قبل عدة أشهر دون تسوية مديونيات شبكة قنوات الحياة مع دائنيها من شركات أخرى، فى مقدمتها قنوات mbc.
وصدر الأمر فى مواجهة وزارة التموين والتجارة الداخلية المسئولة عن العلامات التجارية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وشركة نايل سات، ومدينة الإنتاج الإعلامى.
كما شهدت الصفقة منذ بيعها وحتى الآن صدور عدة أحكام قانونية حصل عليها المستشار ثروت عبد الشهيد المستشار القانونى لقنوات mbc، منها إلزام عدد من البنوك المصرية بالكشف عن الحسابات البنكية لشركة سيجما المالكة لقنوات الحياة وأيضًا الحسابات البنكية للسيد البدوى صاحب القناة وأسرته، بالإضافة إلى أحكام التحكيم الدولية التى جاءت لصالح mbc.
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