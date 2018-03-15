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بنـــوك

انحسار معدل التضخم السنوي إلي أدني مستوي منذ أكتوبر 2016

البنك المركزى 1
البنك المركزى 1
البنك المركزى 1

المال- خاص:

أظهرت المؤشرات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي للشهر السابع علي التوالي ليصل إلي 14.4% في فبراير 2018، وهو أدني معدل له منذ أكتوبر 2016.
 
يأتي التراجع في ظل اتباع البنك المركزي لسياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام.
 
وبدأ البنك المركزي في التحول التدريجي إلي نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من 2018 عند 13%، وفي إطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، استخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية، وبناء علي تحليل شامل لجميع المتغيرات المحلية والدولية.
 
كان المعدل السنوى للتضخم العام للحضر، قد بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33%، ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض، ومع استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولي، منذ يناير 2015، بواقع 100 نقطة أساس، في 15 فبراير 2018.


 

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