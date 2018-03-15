أحمد شوقي

توقّع خالد خليل، الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية، أن تشهد صادرات الصناعات المغذية للسيارات، خلال العام الحالي، نموًّا بنسبة تقارب 15% لتصل إلى نحو 805 ملايين دولار، مقارنة بنحو 700 مليون دولار خلال العام الماضي.