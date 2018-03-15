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سيــارات
15 % نموًّا مرتقبًا بصادرات الصناعات المغذية خلال 2018
الخميس 15 مارس 2018 06:06 م
الصناعات المغذية للسيارات
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الصناعات المغذية للسيارات
أحمد شوقي
توقّع خالد خليل، الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية، أن تشهد صادرات الصناعات المغذية للسيارات، خلال العام الحالي، نموًّا بنسبة تقارب 15% لتصل إلى نحو 805 ملايين دولار، مقارنة بنحو 700 مليون دولار خلال العام الماضي.
كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل قد قدر حجم صادات الصناعات المغذية بنحو 700 مليون دولار خلال 2017. جاء ذلك على هامش مشاركته في حفل توقيع عقد تجميع سيارات كيا بين الشركة المصرية العالمية للسيارات وكيا موتورز الكورية.
وأرجع خليل تقديراته الإيجابية لمستوى نمو السوق إلى اهتمام العديد من شركات السيارات بفتح أسواق تصديرية جديدة عبر التوريد للمصانع العالمية وتلبية احتياجات شركات السيارات من قطع الغيار.
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