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استثمار
المصرية اللبنانية تلتقي وزير الرياضة الإثنين المقبل
الخميس 15 مارس 2018 06:02 م
خالد عبد العزيز 1
أخر الأخبار
خالد عبد العزيز 1
المال - خاص:
تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزى، الإثنين المقبل، ندوة بعنوان: "الرياضة والاستثمار.. شراكة من أجل التنمية"، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.
وقال عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الإعلام، إن الندوة تأتى فى إطار تعزيز دور الجمعية فى تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، بهدف دعم ومساندة الأنشطة الرياضية فى مصر، خاصة فى ظل إنشاء أول صندوق لدعم الأنشطة الرياضية فى مصر.
وأضاف أن الندوة يتحدث فيها المهندس خالد عبد العزيز، ومحمد الإتربى، رئيس بنك مصر، ورئيس صندوق دعم الرياضة، ومحمد الحوت، المدير التنفيذى للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة – دهانات GLC، ويديرها الدكتور ياسر أيوب، رئيس القسم الرياضى بالمصرى اليوم، وتناقش دور الدولة والقطاع الخاص فى دعم الاستثمار الرياضى، من خلال وضع أليات وحوافز وتسهيلات لرجال الأعمال للاستثمار فى الشباب، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
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