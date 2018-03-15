جهينة للصناعات الغذائية تعلن توزيعًا نقديًّا بقيمة 10 قروش للسهم

رجب عز الدين









أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية عن توزيع نقدى بقيمة 10 قروش للسهم يبدأ صرفه اعتبارًا من 5 أبريل المقبل.





وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الاثنين 2 أبريل المقبل.





وارتفعت أرباح الشركة إلى 197.7 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 53.6 مليون جنيه خلال 2016.





واقترح مجلس إدارة الشركة فى 31 يناير الماضى توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح عام 2017، بقيمة 94.1 مليون جنيه، بواقع 10 قروش للسهم.



