جهينة للصناعات الغذائية تعلن توزيعًا نقديًّا بقيمة 10 قروش للسهم

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بورصة وشركات
جهينة للصناعات الغذائية تعلن توزيعًا نقديًّا بقيمة 10 قروش للسهم
الخميس 15 مارس 2018 06:00 م
شركة جهينة
أخر الأخبار
شركة جهينة
رجب عز الدين
أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية عن توزيع نقدى بقيمة 10 قروش للسهم يبدأ صرفه اعتبارًا من 5 أبريل المقبل.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الاثنين 2 أبريل المقبل.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 197.7 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 53.6 مليون جنيه خلال 2016.
واقترح مجلس إدارة الشركة فى 31 يناير الماضى توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح عام 2017، بقيمة 94.1 مليون جنيه، بواقع 10 قروش للسهم.
ويبلغ رأسمال الشركة 941.4 مليون جنيه، موزعًا على 941.4 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
البورصة المصرية
جهينة للصناعات الغذائية
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جهينة
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