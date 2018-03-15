الرقابة المالية تقر زيادة رأسمال الجيزة العامة للمقاولات

رجب عز الدين









وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.





ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 5 مارس الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 203.3 مليون جنيه إلى 244 مليونًا بزيادة قدرها 40.6 مليون جنيه.





وتوزع الزيادة على 40.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجانى لكل خمسة أسهم أصلية مموَّلة من أرباح العام والظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2017.





وارتفعت أرباح الشركة إلى 61.9 مليون جنيه فى 2017، مقابل أرباح بلغت 57.2 مليون جنيه فى 2016.



